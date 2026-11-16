Stasera Svizzera-Scozia: Jashari con la maglia numero 14

Stasera Ardon Jashari indosserà la maglia numero 14 della Svizzera nel match casalingo di Nations League contro la Scozia

Stasera 20.45 la Svizzera di Ardon Jashari sarà impegnata nell'ultimo match del Gruppo E di Nations League al Sitterstadion di San Gallo contro la Scozia. Per la nazionale del ct Murat Yakin, che non potrà contare su Manuel Akanji, Dan Ndoye e Ruben Vargas, si tratta di una partita ininfluente visto che è già certa di chiudere al primo posto. Per questa sfida, sono stati convocati 23 giocatori, tra cui anche il centrocampista del Milan che indosserà la maglia numero 14.

Questo l'elenco completo dei convocati con i rispettivi numeri di maglia: 1. Kobel, 2. Britschgi, 3. Bajrami, 4. Elvedi, 5. Nyakossi, 6. Zakaria, 7. Embolo, 8. Freuler, 9. Ballet, 10. Amdouni, 11. Boteli, 12. Mvogo, 13. Rodriguez, 14. Jashari, 15. Sow, 16. Athekame, 17. Schmidt, 18. Cömert, 19. Itten, 20. Aebischer, 21. Keller, 22. Rieder, 23. Sanches.