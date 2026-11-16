Maignan si ferma con la Francia: problema muscolare e cambio all'intervallo
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Allarme Milan: si è fermato Maignan per un problema muscolare
Allarme Mike Maignan per il Milan. Il portiere rossonero, titolare della Francia anche nella sfida di ieri contro la Turchia, è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo per un problema muscolare.
Nel primo tempo il capitano del Milan era stato protagonista con un intervento decisivo su Yuksek, salvando la Nazionale di Zidane nell'uno contro uno. Poi lo stop ha obbligato lo staff francese a non rischiarlo nella ripresa. Scrive questa mattina Tuttosport che le condizioni di Maignan saranno ora monitorate con attenzione dal Milan in vista dei prossimi impegni di campioanto.
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