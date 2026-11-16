Le pagelle dell'esordio di Alphadjo Cisse con la Nazionale maggiore

Le pagelle dell'esordio di Alphadjo Cisse in Nazionale

Al minuti 62 di Belgio-Italia Roberto Mancini ha deciso di regalare ad Alphadjo Cisse un momento che non dimenticherà mai: l'esordio in Nazionale maggiore. Il giovane attaccante del Milan è entrato al posto di un sotto tono Tonali, offrendo comunque una prestazione di tutto rispetto nonostante il poco tempo a disposizione. Di seguito le pagelle dell'esordio con l'Italia di Cisse dei principali quotiadini sportivi, e non.

ITALIA-BELGIO: LE PAGELLE DI CISSE

La Gazzetta dello Sport, voto 6: "Debutto in salita perché siamo in apnea da un bel po’: debutto ricco di adrenalina e volontà, ma non può essere il più giovane a raddrizzare la barca alla deriva".

Il Corriere dello Sport, voto 5,5: "Gol annullato per fuorigioco e poco altro".

Tuttosport, voto 6,5: "Debutto in Nazionale maggiore: si procura pure un rigore".

Il Corriere della Sera, voto 6: "Esordio amaro, ma almeno conquista il rigore"