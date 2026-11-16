Entrati nella settimana di Milan-Frosinone, il calendario del Milan fino alla sosta natalizia: quante partite!
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Passata ormai la prima settimana di pausa dal campionato a causa della sosta per le nazionali, si avvicina sempre di più la ripresa della Serie A. Domenica pomeriggio infatti i rossoneri affronteranno a San Siro il Frosinone di Alvini, forse la sorpresa, insieme alla Lazio, di questo campionato. Dal 22 novembre poi, fino alla sosta di Natale che per partirà il 20 dicembre, ci sarà una full immersion con sette partite. Di seguito il programma completo.
LE PARTITE DEL MILAN DA DOPO LA SOSTA DELLE NAZIONALI
22/11 Milan-Frosinone (Serie A)
26/11 Olympiacos Milan (Europa League)
30/11 Cagliari-Milan (Serie A)
6/12 Milan-Parma (Serie A)
10/12 Milan-Sunderland (Europa League)
13/12 Napoli-Milan (Serie A)
19/12 Milan-Como (Serie A)
- Sosta di Natale
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