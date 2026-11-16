Nazionale, i risultati dei rossoneri in campo ieri: Moreira, Maignan, Rabiot, Modric e Cisse
Ieri sera è partito il secondo turno delle partite della Nations League che hanno chiuso la fase a gironi. Tra le tante partite che si sono giocate, sono stati cinque i giocatori chiamati in causa: Moreira nel Belgio contro l'Italia, Maignan e Rabiot nella Francia contro la Turchia e Cisse per la prima volta con la nazionale italiana maggiore contro il Belgio. Di seguito i risultati delle partite e i minutaggi dei rossoneri.
NATIONS LEAGUE: I RISULTATI DEI ROSSONERI
BELGIO - ITALIA 4-1
11' Pio Esposito
15' De Cuyper
22' Ngoy
26' Doku
80' Moreira
Moreira in campo 83 minuti, Cisse, entrato al minuto 62, ha debuttato in nazionale maggiore
FRANCIA - TURCHIA 2-1
49' Aut. Topçu
80' Kroupi
90' Bardakci
Rabiot in campo 63 minuti, Maignan sostituito all'intervallo per un infortunio alla coscia.
CROAZIA - REPUBBLICA CECA 2-1
2' Perisic
84' Hlozek
87' Majer
Modric in campo 90 minuti
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