Nazionale, i risultati dei rossoneri in campo ieri: Moreira, Maignan, Rabiot, Modric e Cisse

Ieri sera è partito il secondo turno delle partite della Nations League che hanno chiuso la fase a gironi. Tra le tante partite che si sono giocate, sono stati cinque i giocatori chiamati in causa: Moreira nel Belgio contro l'Italia, Maignan e Rabiot nella Francia contro la Turchia e Cisse per la prima volta con la nazionale italiana maggiore contro il Belgio. Di seguito i risultati delle partite e i minutaggi dei rossoneri.

NATIONS LEAGUE: I RISULTATI DEI ROSSONERI

BELGIO - ITALIA 4-1

11' Pio Esposito

15' De Cuyper

22' Ngoy

26' Doku

80' Moreira

Moreira in campo 83 minuti, Cisse, entrato al minuto 62, ha debuttato in nazionale maggiore

FRANCIA - TURCHIA 2-1

49' Aut. Topçu

80' Kroupi

90' Bardakci

Rabiot in campo 63 minuti, Maignan sostituito all'intervallo per un infortunio alla coscia.

CROAZIA - REPUBBLICA CECA 2-1

2' Perisic

84' Hlozek

87' Majer

Modric in campo 90 minuti