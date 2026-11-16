Nazionale, i risultati dei rossoneri in campo ieri: Moreira, Maignan, Rabiot, Modric e Cisse

Nazionale, i risultati dei rossoneri in campo ieri: Moreira, Maignan, Rabiot, Modric e CisseMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna

Ieri sera è partito il secondo turno delle partite della Nations League che hanno chiuso la fase a gironi. Tra le tante partite che si sono giocate, sono stati cinque i giocatori chiamati in causa: Moreira nel Belgio contro l'Italia, Maignan e Rabiot nella Francia contro la Turchia e Cisse per la prima volta con la nazionale italiana maggiore contro il Belgio. Di seguito i risultati delle partite e i minutaggi dei rossoneri.

NATIONS LEAGUE: I RISULTATI DEI ROSSONERI

BELGIO - ITALIA 4-1 
11' Pio Esposito
15' De Cuyper
22' Ngoy
26' Doku
80' Moreira

Moreira in campo 83 minuti, Cisse, entrato al minuto 62, ha debuttato in nazionale maggiore 

FRANCIA - TURCHIA 2-1
49' Aut. Topçu
80' Kroupi
90' Bardakci

Rabiot in campo 63 minuti, Maignan sostituito all'intervallo per un infortunio alla coscia.

CROAZIA - REPUBBLICA CECA 2-1
2' Perisic
84' Hlozek
87' Majer

Modric in campo 90 minuti 