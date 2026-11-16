Pulisic, esultanza social dopo la doppietta con gli USA: “Notte speciale davanti a persone speciali”
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Due notti fa Christian Pulisic è stato assoluto protagonista con la maglia della sua nazionale. Gli USA infatti hanno giocato e battuto 6-0 Haiti nei quarti di finale di andata della CONCACAF Nations League.
L'attaccante rossonero, partito titolare ed uscito al minuto 81, ha segnato una doppietta lampo nel secondo tempo: la prima rete è arrivata al 62' su calcio di rigore, mentre la seconda, con un bel piazzato di sinistro, solo 60 secondi dopo. Questa tutta la soddisfazione del numero 11 espressa sul suo profilo Instagram.
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