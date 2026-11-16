Ronaldinho, nel derby Ravenna-Forlì raggiunta la 700ª presenza ufficiale in carriera

Nel derby Ravenna-Forlì di questo pomeriggio, Ronaldinho ha raggiunto la 700ª presenza ufficiale in carriera.

L'evento dell'anno è andato in scena questo pomeriggio a Ravenna nel derby tra Ravenna e Forlì nel campionato di Serie C. Oltre all'importanza della partita, i padroni di casa hanno visto scendere in campo titolare con la propria maglia una vera leggenda del calcio: il brasiliano Ronaldinho. L'ex Barcellona e Milan, dopo 11 anni dall'ultima volta è tornato a giocare una partita ufficiale.

Presenza che ha portato a 700 il numero di partite ufficiali in squadre di club. Troviamo il Barcellona, con 207 gare e 94 gol, seguito dal Grêmio, con 125 presenze e 58 reti, il Milan dove ha raccolto 95 presenze e 26 gol, il PSG con 55 presenze e 17 gol, il Flamengo con 33 presenze e 15 gol, l'Atletico Mineiro con 48 partite e 16 gol, il Queretaro con 20 presenze e 7 gol, il Fluminense con 7 presenze e 0 gol ed infine il Ravenna con 1 presenza e 0 gol.