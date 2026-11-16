MN Sala (DAZN) entusiasta: “Percorso del Milan positivo, mi piace che Amorim si prende dei rischi”

In esclusiva per MilanNews.it, Federico Sala bordocampista e giornalista di DAZN ha parlato così del rendimento del Milan di Amorim

In esclusiva per MilanNews.it, Federico Sala bordocampista e giornalista di DAZN ha parlato così del rendimento del Milan di Amorim e dei suoi cavalli di battaglia come Gila, Modric e Pulisic. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Amorim e il rendimento in Serie A

"Il percorso è molto positivo in campionato. Ha due punti in più del Milan di Allegri che era partito fortissimo, poi Inter e Lazio stanno andando ancor più forte. Poi il Milan è una squadra con dei difetti e lacune, come normale che sia però ha una forte identità, e questo non è scontato. La cosa che mi piace molto di Amorim è che va avanti con le sue idee prendendosi dei rischi enormi. Musah esterno sinistro a Genova, così come Chukwueze. Ci sono dei passaggi a vuoto in Europa League, ma perchè è chiaro che questa squadra non ha la forza per gestire due impegni a settimana. Per il resto è un Milan molto positivo".