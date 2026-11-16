MN Galliani: "Malagò? Nessun ricorso perché il calcio ha già tanti problemi"

Adriano Galliani ha parlato a margine del "Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano", intitolato a Italo Galbiati. Ecco le sue parole raccolte dall’inviato di MilanNews.it:

Sulle vicende invece FIGC cosa ci può dire? Oggi c'è stato anche un gesto da parte sua.

"Posso dire che ho pensato di non fare nessun ricorso perché il calcio ha già tanti problemi, ha bisogno di serenità, di tranquillità. Ho rinunciato, anche se continuo a pensare che sia assolutamente un vulnus che qualcuno possa votare prima un candidato e poi l'altro. Perché con questo giochino, in qualunque momento, potrebbe nascere una compravendita di voti, in qualunque momento uno ti revoca o ti dà e cambia tutto. Io penso che vada regolamentata questa cosa qui perché. Io ho detto al mio avvocato: "Basta, basta, basta: lasciamo perdere, andiamo al 14 dicembre sereni e tranquilli". Credo che 50 anni di calcio mi impongano questa scelta. Mi hanno, anzi, non mi impongono: 50 anni di calcio mi hanno imposto questa scelta".

Fiducioso?

"Non voglio essere né fiducioso né non fiducioso. Siamo due candidati, uno vincerà, con serenità vedremo come andranno le cose".

Se vincesse, confermerebbe Mancini?

"Ma no, adesso parlare di questa roba qui non sta a me, ma assolutamente sì, comunque, in ogni caso, certamente sì".