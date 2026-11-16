Ambrosini: "Il fatto che il Milan faccia così tanti punti con così poche prestazioni di altissimo livello deve far preoccupare le altre"

Massimo Ambrosini, opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla crescita e le ambizioni del Milan di Ruben Amorim.

Massimo Ambrosini, opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla crescita e le ambizioni del Milan di Ruben Amorim: "Il Milan ha cambiato modo di fare: l'inizio del Milan aveva un'idea diversa di gioco. Poi, secondo me, si è reso conto che è una squadra che non può fare a meno di Modrić e quindi, per giocare con Modrić, devi cambiare un po' il modo di giocare. Amorim all'inizio della stagione dice: 'Quando c'è Modric dobbiamo avere control the game'. Quindi il controllo del gioco gli ha fatto cambiare anche il modo di giocare, cioè avere un atteggiamento un po' meno spregiudicato sempre così, un po' più di controllo con tutte quelle rotazioni, quel modo di giocare lì. È una squadra che non può prescindere da tre giocatori che sono Pavlovic, Modric e Rabiot. Anche Gila, però se devo scegliere chi voglio in campo in una partita, Pavlovic per me è più contagioso nei confronti degli altri. Anche perché in questo momento è più determinante".

AMBROSINI SUL SOGNO SCUDETTO DEL MILAN

Alcuni danno il Milan in lotta per lo Scudetto, ma Ambrosini frena: "Però se devo pensare al Milan in prospettiva futura, sì, ha tanti margini di miglioramento, e il fatto anche che faccia così tanti punti con così poche prestazioni di altissimo livello deve far preoccupare le altre. Fino a che punto? Non lo so, non penso possa arrivare a contendere lo scudetto già adesso, a meno che a gennaio non si inventino di prendere due o tre giocatori che gli migliorano tutto. Però in questo momento faccio fatica, cioè la Roma, l'Inter e anche il Como sono ancora, secondo me, nettamente avanti a loro".