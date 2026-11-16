Svizzera-Scozia, Jashari e Athekame titolari: le formazioni ufficiali
MilanNews.it
A breve ci sarà il fischio d'inizio di Svizzera-Scozia, valida per la sesta giornata di League B in Nations League. Tra gli elvetici Jashari e Athekame ancora titolari.
SVIZZERA-SCOZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
SVIZZERA (3-4-3): Mvogo; Comert, Elvedi, Bajrami; Athekame, Freuler, Jashari, Schmidt; Sanches, Boteli, Ballet. A disp.: Keller, Kobel, Aebischer, Amdouni, Britschgi, Embolo, Itten, Nyakossi, Rieder, Rodriguez, Sow, Zakaria. CT. Yakin
SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Graham, Tierney; Hickey, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; McBurnie. A disp.: Bain, McCracken, Adams, Bowie, Christie, Curtis, Gannon-Doak, Hendry, McPake, Montgomery, Patterson, Penrice. CT. Pocognoli.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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