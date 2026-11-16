Pellegatti sottolinea: “Spero Krosche sia bravo nei contatti con squadra e allenatore, Sylla e Calvani due nomi per la difesa”

Carlo Pellegatti è tornato a tornare di Markus Krosche e del mercato di gennaio.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti è tornato a tornare di Markus Krosche, ormai prossimo a diventare nuovo head of football del Milan e del mercato di gennaio. Queste le sue parole,

"Aspettiamo sempre Krosche. Su di lui mi auguro soprattutto che sia bravo anche nei contatti con la squadra, con l'allenatore, che sia di utilità all'allenatore. Sì, deve essere bravo per le plusvalenze, deve essere bravo per tutto quello che volete voi, sul mercato, ma a me personalmente interessa anche che faccia da legante tra la società e l'allenatore. Abbiamo parlato di mercato, sappiamo che il Milan punterà anche a un difensore centrale. Abbiamo sempre parlato di Sylla e vi avevo accennato anche a Calvani che potrebbe essere di interesse del Milan".