Pastore sottolinea: "Nel derby, Amorim ha fatto il primo cambio a 7-8 minuti dalla fine. A gennaio va risolto questo problema"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando la crescita del Milan di Ruben Amorim.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando la crescita del Milan di Ruben Amorim: "Bisogna orientarsi con i risultati: il Milan sta oggettivamente facendo bene in campionato. Fare ventiquattro punti in undici partite vuol dire tenere una media di oltre ottanta punti, che normalmente ti porta nelle prime quattro, e tutto questo con una rosa, secondo me, parzialmente migliorabile, anzi, ampiamente migliorabile. Un allenatore che non parla ancora italiano, che non conosce neanche molto bene il contesto, ma lo sta imparando.

L'altro giorno il Milan ha vinto a Genova con Musah e Gila terzini; cioè, sta anche un po' sperimentando, ma è anche costretto a farlo. Tutto ciò mi fa pensare che il Milan abbia ampi margini di miglioramento, più di quelli che, secondo me, ha la Juve, i cui giocatori torneranno dagli infortuni ma sembrano già su un piano un po' più discendente. Per il Milan c'è l'impressione anche che andrà pesante sul mercato e che anche con Gonçalo Ramos, così criticato, così discusso, sta trovando una connessione con i compagni che vedo nelle azioni dei due gol".

PASTORE POSITIVO PER IL MILAN

"Quindi, insomma - conclude Pastore - io continuo a vedere, solo no, però soprattutto cose positive nel Milan. Dove deve migliorare è nella gestione meno ansiogena dei minuti finali, delle ultime mezz'ore, che lì arriva anche perché cala drasticamente la qualità dei titolari. Il Milan il primo cambio nel derby l'ha fatto a sette-otto minuti dalla fine, non casualmente secondo me. Amorim a Genova sei costretto a tirar fuori Modric, non è riuscito a tirar fuori Pulisic, a tirar fuori comunque giocatori di livello, e lì cala un po' tutto; e questo a gennaio dovrebbe probabilmente risolverlo, questo problema".