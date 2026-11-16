Ielpo racconta Baresi contro lo Sparta Praga: “Marcava un attaccante alto 2.10 m, ma di testa la prendeva sempre lui”

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan.

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan. Un racconto emozionante, arricchito da interviste e testimonianze esclusive di allenatori, compagni, dirigenti eavversari. Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci e tanti altri. Di seguito un estratto del documentario.

“Trasferta a Praga contro lo Sparta, aveva nevicato e il campo era tutto ricoperto di una di un velo bianco, era bellissimo giocare. Abbiamo vinto 2-0 all'andata in Coppa UEFA a ritorno giocavamo su questo campo, eravamo 0-0 e Franco marcava un centravanti che era alto 2,10 m, ma su tutti i rinviti del portiere, i rinvii di una volta, quelli fatti con un pallone che si lascia dalle mani e poi si calcia con i piedi, e quindi che viene molto dall'alto quando arrivava nella metà campo avversaria. Ecco, lui non gliel'ha mai fatta prendere di testa. Prendeva la rincorsa 3 m, gli faceva il terzo tempo, gli saltava sopra e arrivava più in alto di lui”.