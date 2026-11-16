La classifica dei giocatori con più presenze in nazionale: Modric ha raggiunto Messi al secondo posto

Ieri contro la Repubblica Ceca, Luka Modric ha collezionato la sua 208^ presenza con la maglia della Croazia. La classifica dei più presenti in nazionale

Nell'ultimo match di questa sosta contro la Repubblica Ceca, Luka Modric ha collezionato la sua 208^ presenza con la maglia della Croazia e ha raggiunto così Lionel Messi al secondo posto dei giocatori con più presenze in nazionale. In vetta a questa speciale classifica c'è Cristiano Ronaldo con 234 partite. Sia l'argentino che il portoghese hanno annunciato nelle scorse settimane il loro addio alla nazionale.

Questa la classifica dei giocatori con più presenze in nazionale:

1. Cristiano Ronaldo (Portogallo) 234

2. Luka Modric (Croazia) 208

2. Lionel Messi (Argentina) 208

4. Bader Al-Mutawa (Kuwait) 202

5. Soh Chin Ann (Malesia) 195

6. Ahmed Mubarak (Oman) 193

Scrive Sportske Novosti: "Modrić, che ha compiuto 41 anni a settembre, ha ora la possibilità di conquistare il secondo posto in solitaria. Gli basta una sola presenza per riuscirci, mentre è a 26 partite dal record di Ronaldo. Modrić ha esordito con la nazionale croata il 1° marzo 2006, proprio contro l'Argentina di Messi. La grintosa squadra croata vinse 3-2 in un'amichevole a Basilea, in Svizzera, e il ventenne Modric iniziò così una carriera che lo avrebbe portato a diventare uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi".