MN Sala (DAZN) rivela: “Gila mi ha stupito più di tutti, è uno dei migliori fin qui”

In esclusiva per MilanNews.it, Federico Sala bordocampista e giornalista di DAZN ha parlato così del rendimento del Milan di Amorim

In esclusiva per MilanNews.it, Federico Sala bordocampista e giornalista di DAZN ha parlato così del rendimento del Milan di Amorim e dei suoi cavalli di battaglia come Gila, Modric e Pulisic. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il giocatore che ti ha stupito di più?

"Mario Gila il giocatore che mi ha sorpreso di più. Mi aspettavo un giocatore importante, quello sì, ma mai così impattante e decisivo fin dalle prime partite in rossonero. Secondo me è l'acquisto più importante del Milan degli ultimi quattro o cinque anni, soprattutto per il rapporto qualità prezzo. Rispetto agli altri giocatori l'hanno pagato relativamente poco. Per quanto riguarda il rendimento è sicuramente uno dei migliori sin qui".