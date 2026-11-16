News Infortunio Maignan, se si ferma chi gioca domenica? Cosa può cambiare

In attesa degli esami di domani all'anca destra per Mike Maignan, Lorenzo Torriani pronto a tornare tra i pali del Milan per la partita con il Frosinone

L’infortunio di Mike Maignan che lo ha costretto a fermarsi nell’intervallo di Francia-Turchia di Nations League ha creato grande apprensione nei tifosi del Milan, che guardano agli esami di domani con la speranza che gli esiti possano essere negativi e che si possa trattare di un falso allarme. Il problema è all’anca destra e si è verificato a causa di un contrasto di gioco, che ha causato in Maignan forte dolore tanto che lo staff della nazionale francese ha consigliato a Zinedine Zidane di effettuare la sostituzione, avvenuta con il portiere del Tolosa, Restes.

Infortunio Maignan, cosa può cambiare

Nel caso in cui si dovesse verificare uno stop effettivo, Ruben Amorim sarebbe costretto a cambiare i suoi piani in vista di Milan-Frosinone, in programma domenica sera, alle ore 18, a San Siro. Come accaduto in Europa League, dopo l’espulsione di Mike Maignan contro il Bournemouth, si scalda Lorenzo Torriani, visto che Pietro Terracciano non è ancora pronto. Per il portiere cresciuto nel settore giovanile si potrebbe trattare dell’esordio in Serie A, visto che fino a questo momento, ha giocato solo nelle coppe.

Torriani, la prima in Serie A da titolare in arrivo?

Lorenzo Torriani ha giocato da titolare in Milan-Ferencvaros 0-2 di Europa League e, in carriera, ha collezionato presenze in Champions League (il 17 settembre 2024, Milan-Liverpool 1-2), in Coppa Italia in Milan-Sassuolo 6-1 del 3 dicembre 2024 e due in Europa League contro Bournemouth e Ferencvaros. Tutto dipenderà dall’esito degli esami di Maignan di domani, con lo staff medico rossonero già pre allerato ieri sera da quello della nazionale francese.