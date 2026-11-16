Oggi la ripresa a Milanello con due buone notizie: Pavlovic verso il rientro, Tomori spera nel Frosinone
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Due buone notizie dall'infermeria di Milanello per Ruben Amorim in vista della sfida contro il Frosinone
Il Milan riprende oggi ad allenarsi in vista della sfida contro il Frosinone dopo una settimana di riposo concessa da Ruben Amorim. Il tecnico rossonero torna però a Milanello con due possibili buone notizie provenienti dall'infermeria. La prima riguarda Strahinja Pavlovic, in netto miglioramento dopo le coliche renali. Il centrale serbo, dopo un nuovo controllo medico, potrebbe ricevere il via libera per tornare a lavorare in gruppo.
Check importante anche per Fikayo Tomori: se gli esami escluderanno problemi al flessore della coscia destra, il difensore potrà iniziare il percorso verso il recupero con l'obiettivo di tornare quanto meno tra i convocati già per la sfida di domenica in programma a San Siro contro la sorpresa Frosinone.
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