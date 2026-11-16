MN Moreira entusiasta: "Sono molto felice al Milan. Sono circondato da un gruppo speciale, averli incontrati mi aiuta molto"

Le dichiarazioni di Diego Moreira in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

L’intervista esclusiva di Alessandro Schiavone per MilanNews.it a Diego Moreira, raccolta allo stadio Re Baldovino di Bruxelles dopo il 4-1 del Belgio sull’Italia in Nations League. Il giocatore del Milan ha realizzato il gol del definitivo 4-1, battendo Donnarumma da centravanti vero.

Diego, hai segnato al tuo primo derby di Milano, proprio come Kakà, Shevchenko e Ronaldinho prima di te. Come ti sei ambientato al Milan?

"Sono molto felice. Al Milan sono circondato da un gruppo speciale, con tanti grandi giocatori. Il fatto di averli intorno mi aiuta molto, soprattutto in termini di esperienza. È vero, la partita contro l’Inter è stata speciale. Continuo a lavorare e a dare il meglio di me stesso".