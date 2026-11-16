Pellegatti evidenzia: “Importante essere li davanti fino in primavera, Sunderland ed Olympiacos partite chiave”

Carlo Pellegatti ha parlato della situazione in classifica del Milan in campionato ed in Europa League ed ha sottolineato l'importanza delle prossime partite fino alla sosta di Natale.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della situazione in classifica del Milan in campionato ed in Europa League ed ha sottolineato l'importanza delle prossime partite fino alla sosta di Natale. Di seguito le sue parole.

"Prima di gennaio attenzione perché ci sono da giocare due partite importanti, decisive sicuramente sul piano dell'Europa League perché Sunderland e prima Olympiacos sono due partite cardine e poi c'è da tenere almeno la quarta posizione prima del degli sprint della prossima primavera. Importante stare lì ad alitare sul collo degli avversari".