Nations League, continua la 6^ giornata: un solo rossonero in campo oggi
MilanNews.it
Dopo le partite di ieri che hanno inaugurato la 6^ ed ultima giornata della Nations League, questa sera ci saranno altre dieci partite che chiuderanno definitivamente altri gironi. Ieri sera i rossoneri impegnati sono stati ben cinque: Maignan, Rabiot, Moreira, Modric e Cisse. Questa sera invece toccherà solo alla svizzera di Jashari, reduce da 90 minuti in panchina. Di seguito tutte le partite di giornata.
NATIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI
kazakistan - Slovacchia
Isole Faroe - Moldavia
Lituania - Liechtenstein
Estonia - Bulgaria
Islanda - Lussemburgo
Macedonia del Nord - Slovacchia
Svizzera - Scozia (Jashari)
Grecia - Serbia
Germania - Olanda
Gibilterra - Malta
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