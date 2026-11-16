Nations League, continua la 6^ giornata: un solo rossonero in campo oggi

Nations League, continua la 6^ giornata: un solo rossonero in campo oggiMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna

Dopo le partite di ieri che hanno inaugurato la 6^ ed ultima giornata della Nations League, questa sera ci saranno altre dieci partite che chiuderanno definitivamente altri gironi. Ieri sera i rossoneri impegnati sono stati ben cinque: Maignan, Rabiot, Moreira, Modric e Cisse. Questa sera invece toccherà solo alla svizzera di Jashari, reduce da 90 minuti in panchina. Di seguito tutte le partite di giornata.

NATIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

kazakistan - Slovacchia 

Isole Faroe - Moldavia 

Lituania - Liechtenstein 

Estonia - Bulgaria 

Islanda - Lussemburgo 

Macedonia del Nord - Slovacchia

Svizzera - Scozia (Jashari)

Grecia - Serbia 

Germania - Olanda

Gibilterra - Malta 