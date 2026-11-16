Nations League, continua la 6^ giornata: un solo rossonero in campo oggi

Dopo le partite di ieri che hanno inaugurato la 6^ ed ultima giornata della Nations League, questa sera ci saranno altre dieci partite che chiuderanno definitivamente altri gironi. Ieri sera i rossoneri impegnati sono stati ben cinque: Maignan, Rabiot, Moreira, Modric e Cisse. Questa sera invece toccherà solo alla svizzera di Jashari, reduce da 90 minuti in panchina. Di seguito tutte le partite di giornata.

NATIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

kazakistan - Slovacchia

Isole Faroe - Moldavia

Lituania - Liechtenstein

Estonia - Bulgaria

Islanda - Lussemburgo

Macedonia del Nord - Slovacchia

Svizzera - Scozia (Jashari)

Grecia - Serbia

Germania - Olanda

Gibilterra - Malta