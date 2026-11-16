Gaizka Mendieta di quando fu vicino a vestire la maglia del Milan
Uno dei flop di calciomercato più clamorosi del calcio italiano fu l'acquisto del basco Gaizka Mendieta da parte della Lazio. L'attaccante fu comprato dalla formazione biancoceleste nel 2001, reduce da due stagioni con 33 gol con la maglia del Valencia. La formazione capitolina sborsò una cifra enorme per comprare Mendieta e sconfiggere l'agguerrita concorrenza: 90 miliardi di lire. Il risultato fu un fallimento: 30 partite giocate e 0 gol, con tifosi e giocatore insofferenti in modo reciproco.
Gaizka Mendieta è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed è tornato su quell'estate 2001 rivelando che era stato vicino ad altre squadre, tra cui anche il Milan. Il suo racconto: "Ero stato vicino proprio al Milan, nel 2001. Poi Zidane andò al Real Madrid e scatenò un domino. Nedved alla Juve al suo posto, io alla Lazio. Il Milan prese Rui Costa".
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