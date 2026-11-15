Gila racconta il suo rapporto con la felicità e con la sofferenza nei momenti difficili

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Ora riesci a goderti i momenti di felicità?

"Questa è una cosa che mi riesce difficile, è una cosa che faccio fatica a fare perché ne sono consapevole, ma credo che sia qualcosa che in generale risulta difficile a tutti, perché tendiamo a renderci più conto delle cose negative o a dare più importanza ai momenti negativi rispetto a quelli positivi. Credo che sia un difetto che abbiamo tutti, non so perché, ma cerco di lavorarci, ne sono consapevole. Però devo dirti che se mettiamo sulla bilancia quanto mi godo i momenti positivi e quanto soffro per quelli negativi, non c'è equilibrio. Soffro di più nei momenti negativi di quanto riesca a godermi quelli positivi, e questo è qualcosa che purtroppo non ho ancora imparato a gestire. Non vivo davvero i momenti positivi, perché siamo qui anche per goderci i momenti belli e per viverli pienamente. Faccio più fatica a farlo che ad affrontare un momento negativo".