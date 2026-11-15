Pellegatti: “Tare troppo corretto per non aver bypassato Furlani andando direttamente da Cardinale”

Carlo Pellegatti è tornato a parlare della scorsa stagione e di Igli Tare e Giorgio Furlani, commentando le parole rilasciate dal direttore sportivo albanese a Sky

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti è tornato a parlare della scorsa stagione e di Igli Tare e Giorgio Furlani, commentando le parole rilasciate dal direttore sportivo albanese a Sky. Di seguito il pensiero di Pellegatti.

"Tare è colpevole di una cosa sola: essere una persona corretta, è una persona che rispetta i ruoli e allora non ha voluto bypassare la figura di Giorgio Furlani andando direttamente da Cardinale per eventualmente chiedere denaro per gli ultimi mesi di campionato, ma anche per informarlo della situazione abbastanza triste, abbastanza complicata, abbastanza compromessa dell'ambiente, perché è un dirigente, è un uomo, che rispetta i ruoli. Quindi aumenta, con questi 70 milioni per questo gennaio, il rimpianto che ne bastavano la metà per accontentare Massimiliano Allegri".