Gila rivela: “Prima avevo meno fiducia in me stesso e vivevo male le cose che mi dicevano gli altri”

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Hai giocato con giocatori molto forti. Hai utilizzato il confronto con il loro talento per crescere e non viverlo come un'invidia, in un modo positivo per migliorare te stesso?

"Sì, ecco, questo è strettamente legato alla fiducia in se stessi. Quando una persona crede in se stessa e ha quella sicurezza, impara ad apprezzare quello che riceve dagli altri. Se invece sei una persona che non ha molta fiducia in se stessa, magari provi invidia per gli altri e così non riesci a cogliere quello che l'altra persona può insegnarti, anche solo osservandola. E questo l'ho capito quando ho cominciato a raggiungere un equilibrio interiore, a concentrarmi di più sul presente. Prima, avendo meno fiducia in me stesso, mi confrontavo di più con gli altri. Magari non mi piaceva quello che faceva un altro o magari non riuscivo ad apprezzare fino in fondo quello che cercava di insegnarmi. Quando invece riesci a consolidare quella fiducia e a credere davvero in te stesso, riesci a vedere in modo positivo quello che gli altri ti insegnano. Lo consideri un'opportunità di crescita e lo guardi da una prospettiva diversa. E non parlo soltanto di quello che magari ti insegnano concretamente. Ho imparato da tanti giocatori semplicemente osservandoli, facendo attenzione, ma magari anche dai loro comportamenti negativi, insomma, non soltanto dalle cose positive. Ho capito che non si impara soltanto quando qualcuno ti dice 'Senti, dovresti fare questo e farlo così'. No, si impara anche da come si comportano. Per esempio, adesso abbiamo Luka Modric in squadra e lo osservo molto: guardo come si comporta, la sua umiltà, il modo in cui gestisce le situazioni. E queste cose riesci ad apprezzarle quando stai bene con te stesso. Se non stai bene con te stesso, credo che non riuscirai a capirle. Insomma, non vedrai nell'altro un esempio positivo, lo vedrai invece come qualcosa di negativo".