Gila e le lezioni imparate dai periodi difficili: “Ora so che chiunque può sbagliare, bisogna trarre il positivo anche dai momenti no”

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

In quei momenti, cosa ti dici di concreto per trattarti meglio?

"Che bella domanda. In quei momenti in cui ho vissuto magari delle situazioni negative, dopo il periodo di cui ti parlavo, sono consapevole che chiunque può sbagliare. So che l'errore fa parte del lavoro e mi aiuterà a crescere. Quindi cambio prospettiva: prima lo vedevo in modo molto negativo, ora riesco a trovare il positivo anche nel negativo. Quindi capisco che, se mi concentro sull'aspetto positivo di una situazione o la guardo da una prospettiva positiva, cambia tutto ciò che ruota intorno all'errore. Tutto quel rumore smette di essere rumore e si trasforma in uno spazio di calma. È normale commettere un errore ed essere esigente con te stesso, cercare di non ripetere quello stesso errore, ma può capitare di commetterlo di nuovo. Quindi in quel momento penso che trattarti con gentilezza e capire che è qualcosa che può succedere – da cui puoi imparare e migliorare – sia la strada giusta per non cadere nella negatività, ma mantenere quella positività e quell'equilibrio che ti permettono magari di sentirti in pace, come ti dicevo nell'esperienza che ho appena vissuto".