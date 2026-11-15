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Janssen sicuro: “Moreira ha enormi margini di miglioramento, contro l’Inter la svolta”
MilanNews.it
L'intervista di MilanNews.it sul momento di Diego Moreira tra Milan e Belgio.
La redazione di MilanNews.it ha intervistato il collega belga Louis Janssen, del quotidiano "La Dernière Heure", per un commento sul grande momento che sta vivendo Diego Moreira, tra rossoneri e Nazionale.
Dove può ancora migliorare?
"È ancora giovane e ha enormi margini di miglioramento. Non ci aspettavamo che riuscisse a imporsi così rapidamente nel Milan, né che arrivasse a costare 50 milioni di euro. Credo che la sua prestazione contro l'Inter sia stata una svolta, non soltanto per tutti noi, ma anche per lui stesso. È un giocatore capace di adattarsi rapidamente al proprio ambiente, sia dentro che fuori dal campo. E, in più, lo fa sempre con il buonumore e il sorriso".
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