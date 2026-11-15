Gila svela i suoi pilastri professionali: “Ego e perfezionismo ti fanno emergere ed avere successo, ma serve equilibrio”

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Sei diventato il calciatore che sei grazie al perfezionismo?

"Sì, questa è una battaglia che combatto con me stesso, per esempio. Nel nostro lavoro penso che il perfezionismo e l'ego siano aspetti che ci spingono a emergere e ad avere successo nella vita professionale. L'ego ti spinge a voler essere migliore dell'avversario che hai di fronte, il perfezionismo ti spinge a lavorare meglio, ad allenarti meglio, a prenderti cura di te, e credo che tutto questo ti aiuti a crescere molto professionalmente. Però, sai, serve equilibrio. Non può essere tutto perfezionismo, perché finisci per pretendere troppo da te stesso, al punto che quando attraversi i momenti difficili non sai più come affrontarli".