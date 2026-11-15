Nations League, Belgio e Italia in campo: Moreira titolare, Cisse dalla panchina

Le formazioni ufficiali di Belgio-Italia.

Dopo la vittoria degli azzurri per 3-1 ai danni della Francia di Zidane, questa sera la nazionale è ospite del Belgio di Mark Van Bommel. Il match valido l'ultima giornata del girone della Uefa Nations League si giocherà allo Stade Rio Baudouin e vedrà in campo due rossoneri: Diego Moreira per i diavoli rossi e Cisse per gli azzurri. Di seguito le formazioni ufficiali.

BELGIO-ITALIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma (C), Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Pisilli, Pio Esposito, Koleosho All. Roberto mancini

BELGIO (4-3-3) - Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Lavia, Tielemans, De Bruyne (C), Moreira, Doku, De Ketelaere All. Mark Van Bommel