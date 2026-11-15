Gila si racconta: “La pressione è uno stimolo per me, prima mi paralizzava ma ho imparato a gestirla”

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Come gestisti ora i momenti di pressione?

"Dipende, perché se parlo di me, vivo la pressione come uno stimolo che mi dà quella spinta in più... Insomma, sono una persona e credo che ogni calciatore senta la pressione o provi un po' di nervosismo prima della partita, anche il giorno prima. Dipende dalla partita: ci sono partite più importanti e altre meno, ma quella pressione la senti comunque. Credo che accettare quella pressione sia positivo, perché ti prepara alla gara. Ma adesso non mi capita più che mi blocchi, perché l'ho vissuto in passato. Ho provato quella pressione che ti paralizza ed è molto negativa, perché è molto diversa dalla pressione che si prova quando si è mentalmente equilibrati, che serve a prepararti. Era una pressione, quella che provavo prima, che ti bloccava, che ti faceva battere forte il cuore, che ti metteva paura; quindi sono due tipi di pressione diverse. Il primo è difficile da gestire, perché c'è nervosismo, la voglia di fare bene, la sensazione di avere tantissime persone che ti guardano, devi fare bene, devi giocare bene, e tutto questo ti entra in testa e credo che non sia molto positivo. L'altra, invece, è una pressione che ti prepara: provi un po' di nervosismo, senti la sensazione che ti stai preparando, ma se riesci a incanalarla nel modo giusto diventa una sensazione che ti prepara, tipica di quando hai qualcosa di importante da affrontare. Quindi è molto diverso, e credo che adesso io riesca a gestirla molto meglio".