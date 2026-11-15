MN Janssen sulla posizione di Moreira: “Lo preferisco a destra ma sa fare bene entrambe”

L'intervista di MilanNews.it sul momento di Diego Moreira tra Milan e Belgio.

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il collega belga Louis Janssen, del quotidiano "La Dernière Heure", per un commento sul grande momento che sta vivendo Diego Moreira, tra rossoneri e Nazionale.

Dove si esprime meglio?

"Personalmente lo preferisco a destra, anche se so che può fare molto bene anche a sinistra. Per quanto riguarda la Nazionale, la sua migliore opportunità è quella di conquistarsi un posto sulla fascia destra, considerando che sulla sinistra ci sono Doku (e, in misura minore, Godts) a occupare quella posizione".