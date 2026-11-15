Ufficiale, Ronaldinho parte titolare in Ravenna-Forlì: ecco a che ora si gioca
È tutto pronto a Ravenna, alle ore 17.30 si gioca il derby contro il Forlì valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Riflettori di tutto il mondo puntati sullo stadio Bruno Benelli per il ritorno in campo di Ronaldinho. E adesso c'è anche l'ufficialità delle formazioni: Ronaldinho partirà titolare e vedremo quanti minuti avrà a disposizione, dal tecnico Andrea Mandorlini. Il fuoriclasse brasiliano, ex Pallone d'Oro ed ex Milan, torna in campo a 46 anni e 11 anni dopo l'ultima partita ufficiale.
Queste le formazioni ufficiali per la sfida:
Ravenna (4-3-3): Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Lonardi, Vinicius, Duca; Da Pozzo, Rabbi, Ronaldinho. A disposizione: Stagni, Bergonzini, Falbo, Solini, Spini, Casiraghi, Soleri, Tenkorang, Viola, Calandrini, Fischnaller, Maggio, Orellana, Bianconi. Allenatore: Andrea Mandorlini.
Forlì (3-5-2): Martelli; Perretta, Palomba, Onofri; Farinelli, Rosetti, Macrì, De Risio, Mattioli; Coveri, Petrelli. A disposizione: Theiner, Veliaj, Mandrelli, Fi. Valentini, Gaiola, Fe. Valentini, Spinelli, Gabellini, Scaccabarozzi, Attasi, Rossi, Diop, Zerbo, Munaretti. Allenatore: Gianluigi Bamonte.
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