News Italia, ecco che numero indosserà questa sera Alpha Cisse

Il numero di maglia che indosserà Alphadjo Cisse nella distinta della partita di questa sera tra Belgio e Italia a Bruxelles

Questa sera l'Italia si gioca l'accesso ai quarti di finale di UEFA Nations League. Gli Azzurri si troveranno di fronte il Belgio che, poco più di un mese fa, dava il "bentornato" a Roberto Mancini sulla panchina Azzurra con una prestazione oggettivamente dominante all'Olimpico di Roma. Da quella sera, però, ne è passata di acqua sotto i ponti e le cose sono cambiate, da una parte e dall'altra. L'Italia è reduce dalla vittoria sulla Francia a San Siro ed è prima al momento nel girone: basta un pareggio per la qualificazione. Oggi tra i convocati di Mancini c'è anche Alphadjo Cisse, giocatore del Milan: il giovane classe 2006 spera di debuttare con la maglia della Nazionale. Intanto ha scelto la maglia numero 7.

La lista completa della numerazione dei giocatori dell'Italia in vista della partita di questa sera a Bruxelles contro il Belgio, nell'ultima e decisiva giornata della Lega A di UEFA Nations League. Per il milanista Cisse c'è la numero 7. Tutti i giocatori convocati con il relativo numero: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 13 Vicario; 2 Kayode, 3 Scalvini, 5 Calafiori, 6 Bastoni, 11 Dimarco, 14 Palestra, 22 Ghilardi; 7 Cisse, 8 Tonali, 10 Fagioli, 15 Doumbia, 16 Pisilli, 17 Romano, 18 Barella, 19 Liberali; 9 P.Esposito, 20 Scamacca, 21 Vergara, 23 Koleosho.