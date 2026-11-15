MN Milan, domani la ripresa degli allenamenti a Milanello: il punto

Il Milan domani riprenderà gli allenamenti a Milanello, nella settimana verso il Frosinone: il punto su infortunati e presenti

Domani il Milan si ritrova al Centro Sportivo di Milanello per riprendere ufficialmente gli allenamenti. I ranghi a disposizione del tecnico Ruben Amorim saranno ancora ampiamente ridotti tra giocatori infortunati e calciatori impegnati con le Nazionali. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it la sessione di domani è fissata al mattino.

Saranno presenti i pochi calciatori non partiti per le Nazionali, tra questi: Torriani, F.Terracciano, De Winter, Gila, Hutchinson, Musah. Al rientro dovrebbero essere pronti a recuperare sia Pavlovic che Tomori, mentre per Loftus-Cheek ci sarà probabilmente bisogno di una settimana in più. Rimangono ai box, con tempi di recupero più lunghi, i vari Chukwueze, Gabbia e Saelemaekers. Anche il portiere Pietro Terracciano dovrebbe essere prossimo al rientro a disposizione.