Donadoni: "La posizione del Milan in campionato è sicuramente buona"

Il commento di Roberto Donadoni sull'andamento del Milan in campionato fino a questo momento della stagione

Roberto Donadoni è stato uno degli ospiti di lusso del Milan Club Orgoglio Rossonero. Ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Un estratto delle sue parole: "Devo dire che la posizione in campionato del Milan è sicuramente una posizione buona, ottima direi. Forse ancora non ci si riesce a riconoscere completamente per il fatto che ci sono un po' queste situazioni altalenanti, quindi a volte si va incontro a delle performance di ottimo livello e poi magari c'è una ricaduta. Dunque questa mancanza di continuità forse è quello che ancora lascia un po' perplessi. Però mi auguro che in campionato continui ad esserci un andamento di questo tipo".

Continua Donadoni: "È chiaro che è fondamentale anche avere la possibilità di avere tutti i giocatori a disposizione, questo vale per il Milan e vale per tutte le altre squadre. Del resto ormai oggi si gioca veramente molto, ci si allena poco e quindi ci si allena giocando. E questo ti porta inevitabilmente ad andare incontro a tanti infortuni e chi avrà la fortuna e la capacità di gestire al meglio questo andrà meglio. Poi è chiaro che le squadre che non hanno competizioni a livello europeo hanno dei vantaggi da questo punto di vista, però insomma bisogna sapersi adeguare e convivere con questa cosa e vedremo il futuro cosa ci riserverà".