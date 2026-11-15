Campioni a confronto: ieri a Torino evento con Paolo Maldini e Sinner

L'incontro di Jannik Sinner e Paolo Maldini al Nike Store di Torino per l'inizio delle Nitto ATP Finals

Oggi a Torino, presso la Inalpi Arena, prenderanno il via le Nitto ATP Finals, il torneo conclusivo del circuito tennistico maschile che mette in campo gli otto migliori giocatori della stagione. Quest'anno, purtroppo per lo sport italiano, l'idolo di casa e vincitore delle ultime due edizioni Jannik Sinner non potrà prendere parte al torneo perchè ancora in ripresa dall'infortunio che gli ha fatto saltare metà della stagione. Nonostante questo il fuoriclasse della racchetta, è a Torino in queste ore per seguire il torneo da bordocampo e per sfruttare che i riflettori del tennis mondiale sono puntati su Torino, in Italia.

Ieri, proprio in occasione dell'inizio imminente delle Nitto ATP Finals, la Nike ha organizzato un evento mediatico con Jannik Sinner e un'altra leggenda dello sport italiano come Paolo Maldini. Un incontro non casuale, anche perchè il tennista italiano è dichiaratamente un grande tifoso del Milan, che è venuto diverse volte a seguire allo stadio.