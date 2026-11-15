Pellegatti sottolinea: “Non bisogna sbagliare le scelte, Cardinale dopo questi tre anni disastrosi non si fida più di nessuno”
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Carlo Pellegatti è tornato a parlare di MSE, la nuova holding costituita da Cardinale
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti è tornato a parlare di MSE, la nuova holding costituita da Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare la potenza economica del club. Di seguito le sue parole.
"C'è da scegliere, da non sbagliare le scelte perché se poi hai ambizioni, ma magari sbagli l'allenatore... ecco, è importante che abbia consiglieri che conoscono bene il calcio. Cardinale con Krosche e con Amorim sembra che abbia parlato a lungo, li ha voluti conoscere personalmente perché ormai d'accordo un consiglio, d'accordo le opinioni, ma dopo i 3 anni disastrosi non si fida più di nessuno. Quindi c'è da non sbagliare le scelte sennò tutti i progetti naufragano".
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