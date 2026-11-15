Rossoneri in nazionale, oggi Cisse contro Moreira. In campo anche i francesi e Modric

Questi gli impegni dei rossoneri in nazionale di oggi, domenica 15 novembre 2026. Scontro in famiglia tra Moreira e Cisse, sempre che Mancini faccia esordire il classe 2006 dopo averlo mandato in tribuna nella sfida contro la Francia. Ultima partita di questa sosta anche per Maignan, Rabiot e Modric.

GLI IMPEGNI DEI ROSSONERI IN NAZIONALE

Diego Moreira (Belgio)

Belgio-Italia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League

Alphadjo Cisse (Italia)

Belgio-Italia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Turchia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bordeaux - UEFA Nations League

Luka Modrić (Croazia)

Croazia-Repubblica Ceca, domenica 15 novembre ore 20.45, Osijek - UEFA Nations League