Rossoneri in nazionale, oggi Cisse contro Moreira. In campo anche i francesi e Modric
MilanNews.it
Questi gli impegni dei rossoneri in nazionale di oggi, domenica 15 novembre 2026. Scontro in famiglia tra Moreira e Cisse, sempre che Mancini faccia esordire il classe 2006 dopo averlo mandato in tribuna nella sfida contro la Francia. Ultima partita di questa sosta anche per Maignan, Rabiot e Modric.
GLI IMPEGNI DEI ROSSONERI IN NAZIONALE
Diego Moreira (Belgio)
Belgio-Italia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Alphadjo Cisse (Italia)
Belgio-Italia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Francia-Turchia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bordeaux - UEFA Nations League
Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Repubblica Ceca, domenica 15 novembre ore 20.45, Osijek - UEFA Nations League
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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