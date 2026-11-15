Milan, Loftus-Cheek salta anche il Frosinone: ci vorrà almeno una settimana in più per rivederlo in campo
Se Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori hanno chance di recuperare ed essere a disposizione di Ruben Amorim per la sfida casalinga di domenica prossima contro il Frosinone a San Siro, lo stesso non si può dire di Ruben Loftus-Cheek che sarà out anche contro la formazione di Alvini. Per rivedere in campo il centrocampista inglese, che è alle prese con una lesione muscolare rimediata contro l'Udinese, servirà almeno una settimana in più. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.
Queste tutte le sfide che attendono i rossoneri dopo la sosta:
12ª giornata Serie A, Milan-Frosinone: domenica 22 novembre ore 18.00
5ª giornata EL, Olympiakos-Milan: giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45
13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan: lunedì 30 novembre ore 20.45
14ª giornata Serie A, Milan-Parma: domenica 6 dicembre ore 20.45
6ª giornata EL, Milan-Sunderland: giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00
15ª giornata Serie A, Napoli-Milan: domenica 13 dicembre ore 20.45
16ª giornata Serie A, Milan-Como: sabato 19 dicembre ore 18.00
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