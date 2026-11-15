Stasera Belgio-Italia, i convocati di Mancini: c'è anche Alphadjo Cisse
In vista della sfida di questa sera in casa del Belgio, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha diramato la lista dei giocatori convocati, nella quale stavolta è presente anche il rossonero Alphadjo Cisse, che era invece finito in tribuna giovedì contro la Francia. Fuori da questo elenco ci sono Sebastiano Esposito, Federico Gatti, Matteo Palma, Samuele Ricci e gli infortunati Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi che hanno già lasciato nelle scorse ore il ritiro azzurro.
Ecco l'elenco dei convocati riporta da TMW:
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.
Difensori: Kayode, Scalvini, Ahanor, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.
Centrocampisti: Tonali, Fagioli, Doumbia, Pisilli, Romano, Barella.
Attaccanti: Cisse, Liberali, Pio Esposito, Scamacca, Vergara, Koleosho.
Questa invece la probabile formazione dell'Italia: (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, Esposito, Dimarco.
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