Stasera Belgio-Italia, i convocati di Mancini: c'è anche Alphadjo Cisse

C'è anche il rossonero Alphadjo Cisse nella lista dei giocatori convocati dal ct azzurro Roberto Mancini per Belgio-Italia di questa sera

In vista della sfida di questa sera in casa del Belgio, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha diramato la lista dei giocatori convocati, nella quale stavolta è presente anche il rossonero Alphadjo Cisse, che era invece finito in tribuna giovedì contro la Francia. Fuori da questo elenco ci sono Sebastiano Esposito, Federico Gatti, Matteo Palma, Samuele Ricci e gli infortunati Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi che hanno già lasciato nelle scorse ore il ritiro azzurro.

Ecco l'elenco dei convocati riporta da TMW:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori: Kayode, Scalvini, Ahanor, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.

Centrocampisti: Tonali, Fagioli, Doumbia, Pisilli, Romano, Barella.

Attaccanti: Cisse, Liberali, Pio Esposito, Scamacca, Vergara, Koleosho.

Questa invece la probabile formazione dell'Italia: (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, Esposito, Dimarco.