USA, Pulisic e l'addio di Pochettino: "Ha una grande opportunità allo United. Abbiamo avuto dei bei momenti insieme"

Dopo aver segnato una doppietta contro Haiti, Christian Pulisic ha commentato la decisione di Mauricio Pochettino di lasciare la panchina degli Stati Uniti

Christian Pulisic ha segnato una doppietta contro Haiti e dopo il match ha commentato così la decisione di Mauricio Pochettino di lasciare la panchina degli Stati Uniti per andare a guidare il Manchester United al posto dell'esonerato Michael Carrick: "Penso che abbia una grande opportunità lì. Noi dobbiamo solo continuare come stiamo facendo e cercare di continuare a crescere come squadra. Penso che abbiamo avuto dei bei momenti insieme e che lui abbia portato molto entusiasmo alla squadra" le sue parole riportata da ESPN.

Queste invece le dichiarazioni dello stesso Pochettino: "Penso che abbiamo un futuro straordinario, un futuro brillante in questo Paese con la nazionale. Penso che se vogliamo raggiungere grandi traguardi, dobbiamo continuare a costruire la struttura e i principi che sono già presenti e che non possono che proseguire su questa strada. ragazzi sono stati molto, molto professionali fin dal primo giorno, da quando hanno iniziato a vedere tutte le voci e poi quando abbiamo avuto la conferma qualche giorno fa. E penso che se mi chiedete di cosa siamo orgogliosi, siamo molto orgogliosi dei giocatori e di come hanno gestito la situazione in modo maturo. Negli ultimi due anni, i ragazzi più giovani che si sono fatti avanti, hanno giocato con grande disinvoltura grazie ai giocatori più esperti".