USA, Pulisic e l'addio di Pochettino: "Ha una grande opportunità allo United. Abbiamo avuto dei bei momenti insieme"
Christian Pulisic ha segnato una doppietta contro Haiti e dopo il match ha commentato così la decisione di Mauricio Pochettino di lasciare la panchina degli Stati Uniti per andare a guidare il Manchester United al posto dell'esonerato Michael Carrick: "Penso che abbia una grande opportunità lì. Noi dobbiamo solo continuare come stiamo facendo e cercare di continuare a crescere come squadra. Penso che abbiamo avuto dei bei momenti insieme e che lui abbia portato molto entusiasmo alla squadra" le sue parole riportata da ESPN.
Queste invece le dichiarazioni dello stesso Pochettino: "Penso che abbiamo un futuro straordinario, un futuro brillante in questo Paese con la nazionale. Penso che se vogliamo raggiungere grandi traguardi, dobbiamo continuare a costruire la struttura e i principi che sono già presenti e che non possono che proseguire su questa strada. ragazzi sono stati molto, molto professionali fin dal primo giorno, da quando hanno iniziato a vedere tutte le voci e poi quando abbiamo avuto la conferma qualche giorno fa. E penso che se mi chiedete di cosa siamo orgogliosi, siamo molto orgogliosi dei giocatori e di come hanno gestito la situazione in modo maturo. Negli ultimi due anni, i ragazzi più giovani che si sono fatti avanti, hanno giocato con grande disinvoltura grazie ai giocatori più esperti".
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