Debacle Portogallo, Ramos non si butta giù: "Bene avere subito una partita tra tre giorni"

Gonçalo Ramos ha parlato in zona mista dopo la debacle del Portogallo contro la Danimarca in casa

Brutta prestazione del Portogallo ieri sera a Braga: la nazionale del CT Jorge Jesus è stata sconfitta 1-4 in casa dalla Danimarca. In campo anche Gonçalo Ramos, che non ha potuto fare nulla, come i suoi compagni, per fermare Hojlund e gli altri. Al termine della gara il centravanti del Milan ha parlato ai microfoni della zona mista: "Abbiamo giocato contro una grande squadra e quando succedono certe cose restiamo frustrati, arrabbiati e forse perdiamo la concentrazione, ma abbiamo un'altra partita tra tre giorni. Tutte le gare sono importanti: il fatto che oggi non sia andata bene è una motivazione in più per dimostrare nella prossima sfida ciò di cui siamo capaci".

Continua Gonçalo Ramos: "È stata una partita complicata, ci hanno studiato bene e gli episodi sono girati a loro favore, ma succede, fa parte del calcio. Siamo primi nel girone, che è la cosa più importante, e martedì abbiamo un'altra partita. Ci hanno pressato meglio, non siamo riusciti a trovare molte soluzioni per uscire palla al piede e questo ha penalizzato il nostro gioco. È un bene avere subito una partita tra tre giorni, così da non restare tre o quattro mesi a ripensare a questa sconfitta. Abbiamo immediatamente l'occasione per dare una risposta e cancellare quanto accaduto qui"