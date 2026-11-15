Debacle Portogallo, Ramos non si butta giù: "Bene avere subito una partita tra tre giorni"
Brutta prestazione del Portogallo ieri sera a Braga: la nazionale del CT Jorge Jesus è stata sconfitta 1-4 in casa dalla Danimarca. In campo anche Gonçalo Ramos, che non ha potuto fare nulla, come i suoi compagni, per fermare Hojlund e gli altri. Al termine della gara il centravanti del Milan ha parlato ai microfoni della zona mista: "Abbiamo giocato contro una grande squadra e quando succedono certe cose restiamo frustrati, arrabbiati e forse perdiamo la concentrazione, ma abbiamo un'altra partita tra tre giorni. Tutte le gare sono importanti: il fatto che oggi non sia andata bene è una motivazione in più per dimostrare nella prossima sfida ciò di cui siamo capaci".
Continua Gonçalo Ramos: "È stata una partita complicata, ci hanno studiato bene e gli episodi sono girati a loro favore, ma succede, fa parte del calcio. Siamo primi nel girone, che è la cosa più importante, e martedì abbiamo un'altra partita. Ci hanno pressato meglio, non siamo riusciti a trovare molte soluzioni per uscire palla al piede e questo ha penalizzato il nostro gioco. È un bene avere subito una partita tra tre giorni, così da non restare tre o quattro mesi a ripensare a questa sconfitta. Abbiamo immediatamente l'occasione per dare una risposta e cancellare quanto accaduto qui"
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