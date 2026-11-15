Verso Francia-Turchia: Maignan dal 1', Rabiot verso la panchina

Verso Francia-Turchia: Maignan dal 1', Rabiot verso la panchinaMilanNews.it
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Oggi alle 14:24News
di Enrico Ferrazzi
Secondo RMC Sport, Mike Maignan sarà titolare anche stasera in Francia-Turchia, mentre Adrien Rabiot dovrebbe partire dalla panchina

Secondo quanto riferisce RMC Sport, che riporta la probabile formazione della Francia per il match di Nations League di stasera contro la Turchia, Mike Maignan troverà ancora spazio dal primo minuto tra i pali della porta francese, mentre dovrebbe partire dalla panchina Adrien Rabiot. In mezzo al campo, il ct Zinedine Zidane dovrebbe schierare dall'inizio il trio composto Zaire-Emery, Da Cunha e uno tra Camavinga e Cherki. In attacco ci sarà il ritorno di Mbappè

Questa, dunque, la probabile formazione della Francia contro la Turchia: (4-3-3) Maignan; Diouf, Jacquet, Konaté, Truffert; Zaire-Emery, Da Cunha, Camavinga/Cherki; Olise, Mbappé, Barcola.