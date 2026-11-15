Tassotti: "Non possiamo vivere solo del passato, abbiamo bisogno del presente del Milan"

L'esortazione di Mauro Tassotti sul Milan a margine dell'evento presso il Milan Club Orgoglio Rossonero

L'ex difensore e allenatore rossonero, Mauro Tassotti, è stato uno degli ospiti di lusso alla serata organizzata dal Milan Club Orgoglio Rossonero. A margine dell'evento Tassotti è stato intervistato anche dai microfoni di Sportitalia dove ha potuto parlare del Milan attuale ma anche di alcuni dei protgaonisti con cui ha vissuto le sue epoche milaniste. Un estratto delle sue dichiarazioni sul suo rapporto con Carlo Ancelotti, di cui è stato compagno ma anche vice allenatore.

Mauro Tassotti parla così del suo rapporto con Carlo Ancelotti e dei tempi che furono: "Mi vedo con Ancelotti? È passato tanto tempo, se capita, ma ormai capita raramente di vedersi perché lui è dall'altra parte del mondo, ma è chiaro che quando ci si vede, come questa sera con vecchi compagni, poi si ricordano i tempi che furono. Però non è che possiamo vivere soltanto del passato, abbiamo bisogno del presente del Milan, insomma, che come abbiamo detto in campionato sta facendo bene e che in coppa lo stiamo aspettando".