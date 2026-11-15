La pagella di ESPN per Pulisic contro Haiti: "Prestazione fantastica"
Nell'andata dei quarti di finale della CONCACAF Nations League, gli Stati Uniti hanno demolito Haiti con il risultato di 6-0. Grande protagonista e MVP della sfida è stato il milanista Christian Pulisic che ha segnato una doppietta e in generale fornito una prestazione da vero e proprio numero 10 quale lui è con la maglia statunitense. Tra qualche giorno il ritorno che si preannuncia una formalità e che sarà anche l'ultima partita al comando di Mauricio Pochettino come CT, ormai sotto contratto con il Manchester United.
STATI UNITI, LA PAGELLA DI PULISIC CONTRO HAITI
Come detto la prestazione di Christian Pulisic contro Haiti è stato da chiaro MVP. Doppietta per l'americano del Milan che giocava la sua prima gara con gli States dal Mondiale di casa. Il voto in pagella di ESPN è 9, con questo giudizio: "Quella che inizialmente sembrava una partita bloccata (o prudente) si è poi trasformata in una prestazione fantastica da parte del giocatore di spicco, che non solo ha segnato una doppietta, ma ha anche trovato sempre più intesa con il reparto offensivo minuto dopo minuto"
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