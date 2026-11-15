Capello ricorda Baresi: “Andai a vederlo in primavera quando giocavo nel Milan, era da non credere”

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan.

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "Franco Baresi, la vera storia della leggenda", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan. Un racconto emozionante, arricchito da interviste e testimonianze esclusive di allenatori, compagni, dirigenti e avversari. Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci e tanti altri. Di seguito un estratto del documentario.

"Nel 1978 ero un giocatore del Milan e a Milanello si parlava di un ragazzo che giocava nella primavera di Zagatti. Andai a vederlo e cominciai a capire che c'era qualcosa di bello, di importante in lui. Incominciò a giocare, si impose subito per la velocità, l'intelligenza tattica e soprattutto per la personalità, cosa non semplice. Uno che non ha mai giocato a San Siro, deve capire le difficoltà che ci sono a giocare in quello stadio perché la gente ti è addosso, perché la gente ti chiama per nome, se sei bravo ti esalta, se se non sei bravo ti dicono ‘l’è minga bun’ (non è bravo). Lui giovanissimo, come poi è stato Paolo Maldini dopo, è stato subito vivo e attento con personalità, cose da non credere per l'età che aveva”.