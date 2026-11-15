È il Ronaldinho-day: il fuoriclasse brasiliano torna in campo a 46 anni dopo 11 anni

Oggi è il Ronaldinho-day: il fuoriclasse brasiliano torna a giocare 11 anni dopo e a 46 anni, generando un'ondata mediatica incredibile per la Serie C

Il Ronaldinho-day è arrivato. Il fuoriclasse brasiliano, ex Pallone d'Oro con il Barcellona ed ex calciatore del Milan, oggi torna in campo per la prima volta dopo 11 anni e lo fa a 46 anni di età. A dargli questa opportunità è il Ravenna dell'amico Ignazio Cipriani che ha fiutato la mossa mediatica e ha ottenuto l'ok del campione. Ronaldinho scenderà in campo in una gara ufficiale del girone B del campionato di Serie C, nel derby romagnolo tra Ravenna e Forlì valido per la 14esima giornata.

Un'ondata mediatica clamorosa, come previsto, sta accompagnando l'evento. Come viene riportato sono stati richiesti oltre 200 accrediti stampa, molti dei quali internazionali. La gara sarà in diretta su Sky Sport in Italia ma verrà trasmessa anche in Brasile e negli Stati Uniti, dove verranno divulgate alcune immagini anche nella celeberrima Times Square a New York. Sugli spalti sono attesi ex compagni di Nazionale e di Milan come Dida e Serginho. Insomma un evento di portata planetaria a cui nessuno riesce ancora dare un risvolto concreto.