Donadoni e tutta l'amarezza per San Siro: "Mi fa un po' di tristezza..."

Roberto Donadoni, ospite del Milan Club Orgoglio Rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sportitalia. Ecco un suo intervento in merito al futuro ormai certo di San Siro. L'ex esterno rossonero ha trascorso stagioni vincenti in uno stadio che, tra meno di 6 anni sarà completamente un solo ricordo:

DONADONI RICORDA SAN SIRO

"Devo essere onesto e sincero, mi fa un po' di tristezza. Credo che lo stadio di San Siro sia uno stadio ormai riconoscibile e conosciuto in tutto il mondo. Quando si parla di calcio si parla di Italia e San Siro credo che sia un po' nella memoria di tutti. E il fatto che non ci sarà più questo monumento mi mette un po' di tristezza, però insomma i tempi sono questi e quindi bisogna sapersi adeguare".

L'AFFETTO DEI MILANISTI

"Beh, questo direi che non potendo più giocare e calcare i campi è una bellissima soddisfazione, una grande gratificazione, quindi sono personalmente orgoglioso di aver contribuito in una piccola parte in quelli che sono stati tanti begli anni del Milan e aver avuto la possibilità di gioire tante volte e di avere l'affetto di un pubblico di questo tipo che ci ha seguito veramente con un sostegno che faceva veramente la differenza. Eravamo un'ottima squadra, ma quando poi hai un supporto di quel tipo tutto diventa ancora più facile. Anche chi non mi ha visto giocare sa chi sono? Diciamo che è una situazione che si ripete costantemente, no? Succedeva a me quando ero ragazzino, ero tifoso del Milan e c'era Rivera che era un mio idolo e quindi si andava a giocare al campetto cercando di scimmiottare in qualche modo questi grandi campioni. Poi il destino ha voluto che anche noi entrassimo a far parte di questa famiglia, quindi adesso credo che la cosa positiva sia quella di aver lasciato qualcosa, non solo legato ai risultati sul campo che chiaramente è una cosa importante perché raggiungere i successi è importante, ma comunque aver dato qualcosa in più ai giovani che poi ci hanno seguito".