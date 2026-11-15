News De Paola: "Fontanella-Khan ha cambiato completamente la comunicazione del Milan"

Il commento di Paolo De Paola, giornalista, che su SportItalia ha parlato del Chief Corporate Affairs Officer del Milan James Fontanella-Khan

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto come ospite negli studi televisivi di Sportitalia e ha parlato di James Fontanella-Khan, Chief Corporate Affairs Officer del Milan, che per il collega è il vero uomo protagonista del cambio del Milan: "Per far capire realmente il momento che sta attraversando il Milan e la trasformazione che ha subito rispetto al recentissimo passato, si deve far riferimento a un nome che è entrato da poco in società ed è quello di James Fontanella-Khan. È un italo-americano che ha giocato addirittura come portiere nel Pavia e nel Piacenza e che poi si è trasferito, ha fatto studi in Inghilterra ed ha lavorato per vent'anni al Financial Times. Dal Financial Times è stato corrispondente a Mumbai in India, poi in Indocina, in Cina, dappertutto e, diciamo, è capitato sotto l'occhio di Gerry Cardinale che lo ha voluto con sé".

Continua il giornalista Paolo De Paola su James Fontanella-Khan: "Quest'uomo è diventato uno chief executive, cioè praticamente un direttore generale e ha i rapporti diretti con Cardinale, con Calvelli e con Scaroni. Ha cambiato completamente la comunicazione del Milan. In che modo? L'abbiamo visto nel recentissimo passato: presentazione dello stadio in pompa magna, presenza sul territorio di Cardinale che fa interviste a destra e a sinistra e si fa vedere come non mai allo stadio, cena con le leggende. Sì perché un'altra innovazione in qualche modo suggerita da Fontanella è quella di tenere sempre un legame con il passato, le famose sessanta Legends, la sera con Galliani e i campioni del Milan; insomma riportare e riferirsi alla storia recente del Milan che è bellissima"