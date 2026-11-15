Anche Dida a Ravenna per seguire la partita di Ronaldinho: le sue parole

Anche Nelson Dida si trova a Ravenna questo pomeriggio per seguire il ritorno in campo dell'amico Ronaldinho in una partita ufficiale

La partita-evento di Ronaldinho con il Ravenna è arrivata. Il fuoriclasse brasiliano alle 17.30 con la maglia del Ravenna contro il Forlì, nel derby romagnolo valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Una partita che ha attirato tantissimi tifosi, un sacco di giornalisti e soprattutto molti amici. Tra questi anche l'ex compagno di Nazionale e al Milan, il portiere Nelson Dida che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 a bordocampo prima del fischio di inizio.

Le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport di Nelson Dida accorso a Ravenna per assistere all'evento del ritorno in campo dell'amico ed ex compagno Ronaldinho in Serie C: "Dopo undici anni che non gioca vederlo in campo è qualcosa d'incredibile. Sono veramente contento per lui, per un mio amico, che scriverà una pagina di storia. Di fronte a tantissima gente. Per lui sarà una cosa fantastica. Credo sia il più grande showman del calcio mondiale. In campo ha sempre fatto cose incredibili. Sempre tutto con grande allegria".